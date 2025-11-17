Nhận định Arsenal – Tottenham Hotspur vào lúc 23:30 ngày 23/11

Nhận định Arsenal – Tottenham Hotspur, trận cầu tâm điểm vòng 12 Ngoại hạng Anh 2025/26, hứa hẹn sẽ là một màn so tài đỉnh cao, không chỉ vì tính chất của một trận derby Bắc London mà còn bởi cả hai đội đều đang có những mục tiêu riêng và khát khao giành chiến thắng. Trận đấu diễn ra trên sân Emirates sẽ là nơi chứng kiến cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hai trường phái bóng đá cùng những ngôi sao hàng đầu.

Nhận định phong độ Arsenal – Tottenham Hotspur

Cuộc thư hùng tại Emirates tới đây được dự báo sẽ vô cùng kịch tính khi cả Arsenal và Tottenham đều đang thể hiện những bộ mặt khác nhau ở mùa giải năm nay. Sự ổn định sẽ là chìa khóa quyết định đến kết quả cuối cùng của trận derby vốn đã có lịch sử thù địch kéo dài hơn một thế kỷ.

Phong độ của Arsenal

Arsenal bước vào trận derby với một phong độ tương đối ổn định. Thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn đang cho thấy họ là một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp của họ vừa bị chặn đứng sau trận hòa 2-2 đáng tiếc trước tân binh Sunderland. Kết quả này cho thấy Pháo thủ vẫn còn những điểm yếu ở hàng phòng ngự cần phải khắc phục, đặc biệt là khi đối đầu với một hàng công sắc bén như của Tottenham.

Sân nhà Emirates vẫn là một điểm tựa vững chắc cho Arsenal. Tại đây, họ luôn thể hiện được một lối chơi tấn công rực lửa và đầy hiệu quả. Dù vậy, áp lực từ việc phải thắng trong một trận derby lớn, cùng với lịch thi đấu khó khăn sắp tới, có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ trẻ.

Arsenal đang thi đấu vô cùng thăng hoa

Phong độ của Tottenham Hotspur

Ở phía bên kia chiến tuyến, Tottenham Hotspur lại đang có một phong độ khá thất thường, đặc biệt là trong các trận đấu trên sân nhà. Dưới sự dẫn dắt của HLV mới, “Gà trống” vẫn đang trong quá trình định hình lại lối chơi. Họ có thể chơi bùng nổ và giành chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ mạnh, nhưng cũng có thể bất ngờ sảy chân trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

Trong những trận đấu gần đây, Tottenham đã có những kết quả hòa đáng tiếc, như trận hòa 2-2 với Manchester United. Điều này cho thấy sự thiếu ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, trong một trận derby, tinh thần chiến đấu và sự tỏa sáng của các cá nhân như Son Heung-min hay Harry Kane (nếu còn thi đấu) luôn là một vũ khí nguy hiểm mà Arsenal phải dè chừng.

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng thành London luôn diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Trong những lần gặp nhau gần đây, lợi thế đang nghiêng một chút về phía Arsenal, đặc biệt là khi họ được thi đấu trên sân nhà Emirates. Pháo thủ đã thắng 6 trong 8 trận gần nhất tại giải đấu với Spurs (hòa 1, thua 1). Tuy nhiên, mỗi trận derby Bắc London lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, và quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo.

Bảng tỷ lệ kèo trận Arsenal – Tottenham Hotspur

Trước giờ bóng lăn, các nhà cái đã đưa ra những tỷ lệ kèo ban đầu cho trận derby Bắc London. Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo:

Bảng tỷ lệ kèo trận Arsenal – Tottenham Hotspur

Soi kèo châu Á Arsenal – Tottenham Hotspur

Với lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, Arsenal chấp 1.25 trái là điều hợp lý. Lối chơi áp đảo của Pháo thủ có thể giúp họ thắng cách biệt. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công của Tottenham luôn tiềm ẩn nguy hiểm, khiến kèo đấu này trở nên khó đoán.

Dự đoán: Arsenal -1.25

Soi kèo châu Âu Arsenal – Tottenham Hotspur

Tỷ lệ cược cho chiến thắng của Arsenal ở kèo châu Âu là khá thấp, cho thấy giới chuyên môn tin tưởng vào một kết quả có lợi cho đội chủ nhà. Một kết quả hòa là có thể xảy ra, nhưng khả năng Arsenal giành 3 điểm vẫn được đánh giá cao nhất.

Dự đoán: Arsenal thắng

Soi kèo Tài Xỉu Arsenal – Tottenham Hotspur

Những trận derby Bắc London gần đây thường có xu hướng xuất hiện nhiều bàn thắng. Cả Arsenal và Tottenham đều sở hữu những hàng công chất lượng và có lối chơi thiên về tấn công. Lịch sử đối đầu cũng cho thấy 5/6 trận gần nhất giữa hai đội đều có từ 3 bàn trở lên.

Với mức kèo tài xỉu được ấn định là 2.75, khả năng trận đấu nổ Tài là rất cao. Arsenal với lợi thế sân nhà sẽ chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, trong khi Tottenham cũng sẽ sẵn sàng chơi đôi công và tận dụng các pha phản công nhanh. Một thế trận cởi mở với nhiều bàn thắng được ghi là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dự đoán: Tài 2.75

Dự đoán tỷ số Arsenal – Tottenham Hotspur

Dựa trên những phân tích về phong độ, lực lượng và lịch sử đối đầu, trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận hấp dẫn, có nhiều bàn thắng. Arsenal với lợi thế sân nhà và sự ổn định hơn có thể sẽ là đội giành chiến thắng cuối cùng.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 3-1 Tottenham Hotspur

Pháo Thủ sẽ có 1 chiến thắng dễ dàng

>>>Xem thêm: Nhận định Nice – Olympique Marseille

Tổng kết

Trận derby Bắc London giữa Arsenal vs Tottenham Hotspur vào ngày 23/11, Xoilac chắc chắn sẽ là một trong những trận đấu đáng xem nhất của vòng 12 Ngoại hạng Anh. Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn, Pháo thủ đang được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, trong một trận cầu đỉnh cao, giàu cảm xúc như thế này, mọi chuyện đều có thể xảy ra.