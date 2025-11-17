Nhận định Valencia – Levante vào lúc 03:00 ngày 22/11

Nhận định Valencia – Levante trong trận derby thành Valencia luôn là một sự kiện đặc biệt, thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha. Cuộc đối đầu vào lúc 03:00 ngày 22/11 trên sân vận động Mestalla hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và kịch tính, không chỉ vì tính chất danh dự của một trận derby mà còn bởi hoàn cảnh khó khăn của cả hai đội ở thời điểm hiện tại.

Đánh giá phong độ hiện tại của Valencia – Levante

Trước khi bước vào trận derby quan trọng, cả Valencia và Levante đều đang phải đối mặt với những vấn đề riêng về phong độ. Màn trình diễn của hai đội trong thời gian gần đây chưa thực sự thuyết phục, khiến cuộc đối đầu sắp tới càng trở nên khó lường.

Phong độ của Valencia

Câu lạc bộ Valencia đang trải qua một giai đoạn đầy thử thách tại La Liga. Theo thống kê, đội chủ sân Mestalla chỉ giành được một vài chiến thắng trong các trận đấu gần đây, còn lại là những kết quả hòa và thua đáng thất vọng. Hàng công của “Bầy Dơi” thi đấu tương đối bế tắc khi chỉ ghi được trung bình khoảng 1 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ lại thường xuyên mắc sai lầm và để thủng lưới khá dễ dàng.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà Mestalla, nơi họ luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, nhưng phong độ của Valencia vẫn chưa thực sự ổn định. Về mặt chiến thuật, huấn luyện viên của Valencia có thể sẽ sử dụng sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, tập trung vào việc kiểm soát khu vực trung tuyến và tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh như Gayá. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu trong khâu phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống phản công nhanh, vẫn là một bài toán nan giải cần được giải quyết.

Valencia vẫn chưa thấy sự ổn định

Phong độ của Levante

Về phía đội khách, Levante cũng đang gặp không ít khó khăn trong lần trở lại với giải đấu cao nhất Tây Ban Nha. Dù đã có một kỳ chuyển nhượng mùa hè sôi động với nhiều bản hợp đồng mới nhằm tăng cường chiều sâu đội hình, nhưng sự ổn định vẫn là điều mà Levante còn thiếu. Phong độ gần đây của họ khá phập phù với những trận thua trước các đối thủ lớn như Atletico Madrid hay Real Madrid, xen kẽ với một vài kết quả khả quan.

Thầy trò HLV Alessio Lisci thường triển khai lối chơi pressing ở tầm trung và chuyển đổi trạng thái rất nhanh mỗi khi giành được bóng. Tuy nhiên, thành tích thi đấu trên sân khách của Levante lại khá khiêm tốn, đây là một điểm yếu lớn mà họ cần phải cải thiện nếu muốn có được kết quả tốt tại “hang dơi” Mestalla. Áp lực từ một trận derby và việc phải thi đấu xa nhà sẽ là một thử thách thực sự cho bản lĩnh của các cầu thủ Levante.

Lịch sử đối đầu Valencia – Levante

Lịch sử các trận derby thành Valencia luôn ghi nhận sự vượt trội nghiêng về phía “Bầy Dơi”. Kể từ năm 2005, hai đội đã có tổng cộng 33 lần chạm trán trên mọi đấu trường. Trong số đó, Valencia đã giành chiến thắng tới 16 trận, trong khi Levante chỉ có được 6 lần ca khúc khải hoàn, và 11 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Những con số thống kê này cho thấy sự áp đảo rõ rệt của Valencia, đặc biệt là khi họ được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Mestalla.

Tuy nhiên, nếu xét trong 6 cuộc đối đầu gần nhất, thế trận đã trở nên cân bằng hơn. Valencia thắng 3 trận, Levante thắng 1 trận và hai đội hòa nhau 2 trận. Điều này cho thấy Levante ngày càng trở thành một đối thủ khó chịu và không dễ bị bắt nạt. Trận đấu gần nhất giữa hai đội đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1, cho thấy sự ngang tài ngang sức ở thời điểm hiện tại. Dù lịch sử đang ủng hộ Valencia, nhưng với tính chất căng thẳng của một trận derby, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Bảng tỷ lệ kèo trận Valencia – Levante

Để có cái nhìn tổng quan hơn về những đánh giá từ giới chuyên môn, chúng ta cùng tham khảo bảng tỷ lệ kèo cho trận đấu này.Soi kèo Valencia – Levante chi tiết.

Soi kèo chấp

Với lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu vượt trội, Valencia là lựa chọn an toàn hơn ở mức kèo chấp 0.5 trái. Một chiến thắng tối thiểu là kịch bản nằm trong khả năng của “Bầy Dơi”.

Dự đoán: Valencia -0.5

Soi kèo châu Âu

Valencia là cửa sáng nhất để giành chiến thắng chung cuộc. Mặc dù cửa hòa cũng có khả năng xảy ra, nhưng niềm tin đặt vào đội chủ sân Mestalla vẫn lớn hơn.

Dự đoán: Valencia thắng

Soi kèo Tài Xỉu

Cả hai đội đều có hàng phòng ngự không chắc chắn và những trận derby giữa họ thường có nhiều bàn thắng. Kèo Tài 2.5 là một lựa chọn hợp lý cho trận đấu này.

Dự đoán: Tài 2.5

Dự đoán tỷ số

Kết hợp các phân tích trên, một chiến thắng với cách biệt tối thiểu dành cho đội chủ nhà là kịch bản dễ xảy ra nhất. Valencia sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để áp đặt lối chơi, nhưng Levante cũng sẽ cho thấy sự khó chịu của mình và có thể ghi được bàn thắng.

Dự đoán tỷ số: Valencia 2-1 Levante

Valencia sẽ giữ được 3 điểm trên sân nhà của mình

Tổng kết

Trận derby thành Valencia giữa Valencia vs Levante, Xoilac hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc bóng đá đầy cảm xúc và kịch tính. Valencia với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Levante chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, sẵn sàng tạo ra bất ngờ.